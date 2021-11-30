Kübra Ekin Diyarbakır'da kayıplara karışmıştı! Özel ekip kuruldu
Diyarbakır’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin’in bulunması için özel ekip kuruldu. Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin’in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı.
Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.
UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU
13 Kasım'dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu.
Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin'in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
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