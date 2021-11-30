30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kübra Ekin Diyarbakır'da kayıplara karışmıştı! Özel ekip kuruldu

Kübra Ekin Diyarbakır'da kayıplara karışmıştı! Özel ekip kuruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2021
ABONE OL
Kübra Ekin Diyarbakır’da kayıplara karışmıştı! Özel ekip kuruldu

Diyarbakır’da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin’in bulunması için özel ekip kuruldu. Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin’in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı.

Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.



UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU

13 Kasım'dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu.

Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.


6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin'in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

Saldırıya uğrayan Kübra Ekin 14 gündür kayıp! SALDIRIYA UĞRAYAN KÜBRA EKİN 14 GÜNDÜR KAYIP!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA