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Nuri ve Esra Yıldız çiftinin cinayetinin sır perdesi kalkıyor! 7 kişiye gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Nuri ve Esra Yıldız çiftinin cinayetinin sır perdesi kalkıyor! 7 kişiye gözaltı

Otel işletmeciliği yapan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan dördünün çiftin akrabası olduğu tespit edildi.

Geçen ekim ayında, araba içinde öldürülen otel sahibi Nuri Yıldız ve evinde öldürüldüğü tespit edilen eşi Esra Yıldız cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yedi zanlı gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında HTS kayıtlarından yola çıkan polis önceki gece 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operayonda şüpheliler Fahri Y. (58), Zübeyde Y. (65), Songül Y. (37), Mühyettin Y. (35), Ferhat Y. (27), Berfin Y. (26) ve Aleyna Y. (20) gözaltına alındı.

SEBEP BORÇ MESELESİ

Gözaltına alınan 7 şüphelinin çiftin akrabaları olduğu ve aralarında borç meselesi yüzünden sorunlar bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Nuri Yıldız'ın kullandığı otomobil 10 Ekim'de TEM yolunda yanmış, cansız bedeni ise başına kurşun sıkılmış olarak 3 gün sonra Beylikdüzü'nde bulunmuştu.

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