İstanbul’da Esra ve Nuri Yıldız çiftinin ölümü ile ilgili 7 zanlı gözaltına alındı

Bu olaydan 4 gün sonra da Beylikdüzü Gaziler Caddesi üzerindeki boş alanda kafasına silahla ateş edilmiş halde bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin, Esra Yıldız'ın eşi Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edilmişti.

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