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İstanbul’da Esra ve Nuri Yıldız çiftinin ölümü ile ilgili 7 zanlı gözaltına alındı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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İstanbul’da Esra ve Nuri Yıldız çiftinin ölümü ile ilgili 7 zanlı gözaltına alındı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde Esra ile Nuri Yıldız çifti öldürüldü. Çiftin ölümlerine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da 11 Ekim günü evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Esra Yıldız ile 15 Ekim günü başına silahla ateş edilmiş halde cansız bedeni bulunan eşi Nuri Yıldız'ın ölümüne dair yürütülen çalışmalar kapsamında 7 zanlıyı yakaladı.

7 ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen zanlıların kimliğini tespit eden emniyet, sabah saatlerinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişiyi yakaladı.

SORGU BAŞLADI

Zanlıların, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve sorgularına başlandığı öğrenildi.

11 Ekim günü D-100 kara yolu Haramidere bağlantı yolu üzerinde 34 KA 926 plakalı aracın bir kısmının yanmış halde bulunmasının ardından polis ekipleri, Nuri Yıldız'a ulaşamayınca yakınlarına haber vermişti.

Polis eşliğinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'taki adrese gidildiğinde, Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız (38), boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Bu olaydan 4 gün sonra da Beylikdüzü Gaziler Caddesi üzerindeki boş alanda kafasına silahla ateş edilmiş halde bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin, Esra Yıldız'ın eşi Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edilmişti.

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