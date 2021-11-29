Tekirdağ’da bir garip olay! Onları soyan kişiye yardım ettikleri böyle ortaya çıktı
Tekirdağ’da sarhoş olduğu iddia edilen bir şoför, aracıyla yol dışındaki kuma saplandı. Ticari aracını terk eden şahıs, yakınlardaki bir arabanın aküsünü çaldı. Sonrasında geceyi aracının içerisinde geçiren hırsıza, yine köylüler yardım etti.
Garip olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi'nden geçen ticari bir araç, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı.
AKÜSÜNÜ ÇALDIĞI KÖYLÜLER YARDIMINA KOŞTU
Araç sürücüsü, son anda fren yaparak bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu.
Kuma saplanmış aracını kurtaramayan sürücü, geceyi aracının içerisinde uyuyarak geçirdi. Sabah köylülerin de yardımı ile kuma saplanan aracını kurtaran sürücü, yoluna devam etti.
GERÇEKLER KAMERA KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan mahallede aynı gece bir otomobilin aküsü çalındı. Mahalledeki güvenlik kameralarını izleyen muhtar ve vatandaşlar şaşkına döndü. Aküyü, sabah yardım ettikleri araç şoförünün çaldığı tespit edildi. Mağdur köylü henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.
ZOROLUKLA YÜRÜYORDU
Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir?
- Masterchef Türkiye'nin aşıkları ortaya çıktı! Karşılıklı yemek yediler sosyal medyadan paylaştılar
- Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…
- Sigaraya zam gelecek mi? 29 Kasım JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?
- SON DAKİKA! Balık tutmak isterken öyle bir şey yakaladı ki... Bunu da görmedik demeyiz
- Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda? Rainbow hisse fiyatı...
- AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?
- AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1. vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...