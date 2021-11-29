Tekirdağ’da bir garip olay! Onları soyan kişiye yardım ettikleri böyle ortaya çıktı

GERÇEKLER KAMERA KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan mahallede aynı gece bir otomobilin aküsü çalındı. Mahalledeki güvenlik kameralarını izleyen muhtar ve vatandaşlar şaşkına döndü. Aküyü, sabah yardım ettikleri araç şoförünün çaldığı tespit edildi. Mağdur köylü henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.