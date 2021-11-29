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Son dakika: Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak fırtına nedeniyle Balıkesir'e indi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak fırtına nedeniyle Balıkesir’e indi

Son dakika haberleri... Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı, kuvvetli lodos nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.

Diyarbakır'dan yola çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait TK 2603 sefer sayılı Boeing 737-900ER tipi uçak, fırtına yüzünden İstanbul'a inememesi nedeniyle Balıkesir'e yönlendirildi.

Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda yakıt ikmali yapılan uçağın, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar havalanacağı öğrenildi.

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