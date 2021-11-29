Son dakika: İstanbul ve Kocaeli'de eğitime lodos engeli
Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos sebebiyle yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Kocaeli'de de lodos nedeniyle eğitime ara 1 gün ara verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime yarın (30 Ekim) ara verileceğini duyurdu.
"YÜZ YÜZE EĞİTİME 30 KASIM SALI GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR"
Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELLER İZİNLİ SAYILACAK
İstanbul Valisi ayrıca kamu kurumlarıyla da ilgili açıklamada bulundu. Buna göre kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.
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