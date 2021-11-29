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Son dakika: İstanbul ve Kocaeli'de eğitime lodos engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: İstanbul ve Kocaeli’de eğitime lodos engeli

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos sebebiyle yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Kocaeli'de de lodos nedeniyle eğitime ara 1 gün ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime yarın (30 Ekim) ara verileceğini duyurdu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME 30 KASIM SALI GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELLER İZİNLİ SAYILACAK

İstanbul Valisi ayrıca kamu kurumlarıyla da ilgili açıklamada bulundu. Buna göre kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bir açıklama yayınladı. Vali Yavuz, eğitime bir gün ara verildiğini duyururken, yine kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin izinli sayılacağını bildirdi.

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