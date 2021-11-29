Son dakika: Yasa dışı avlanmaya 62.349 TL ceza
Son dakika haberleri... Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından 6 ilde yapılan genel denetimlerde, kaçak avcılara 62 bin 349 TL idari para cezası, 20 bin 33 TL de tazminat olmak üzere toplam 82 bin 382 lira ceza uygulandı.
DKMP İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da görev yapan ekipler, kasım ayının son haftasında 602 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde 38 avcıya idari işlem yapılırken, yasa dışı avda kullanılan 8 tüfeğe ve 3 adet ses çıkaran cihaza da el konuldu.
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