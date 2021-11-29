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İstanbullular dikkat! Uyarı üstüne uyarı geldi: Fırtınanın hızı 100 kilometreyi bulacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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İstanbullular dikkat! Uyarı üstüne uyarı geldi: Fırtınanın hızı 100 kilometreyi bulacak

İstanbul'da bugün beklenen fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'dan yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün lodosun etkisini artırması, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Fırtına nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanabilir.

Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları salı akşam saatlerine kadar devam edecek.

O illerdeki tüm seferler iptal oldu O İLLERDEKİ TÜM SEFERLER İPTAL OLDU

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