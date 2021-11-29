İstanbullular dikkat! Uyarı üstüne uyarı geldi: Fırtınanın hızı 100 kilometreyi bulacak
İstanbul'da bugün beklenen fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Olumsuz hava koşulları salı akşam saatlerine kadar devam edecek.
⚠️İstanbul'da etkili olan Lodos fırtınasının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hızını arttıracağı, aralıklarla tam fırtına (60-100km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.— AKOM (@ibbAkom) November 28, 2021
Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.⚠️ pic.twitter.com/GBg7HOFuiO
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