548 kilometrelik Büyük Menderes Nehri’nde korkutan tablo! Kötü koku bölgeyi sardı

BİNLERCE BALIK TELEF OLDU



Bölgede balık çiftliği olan ve kirlilik nedeniyle daha önceki yıllarda binlerce balığının öldüğünü ifade eden iş insanı Yasin Özpek de Menderes Nehri'nde daha önce turna, sazan ve kendine has balıkların yaşadığı ancak kirlilik nedeniyle artık yaşam olmadığını söyleyerek "Menderes Nehri'nin çıktığı kaynakta su tertemiz ve hatta içilebilir düzeyde. Ancak atıklardan dolayı simsiyah hale geliyor. 10 yıl öncesine kadar bu nehirde turna, sazan ve Menderes'in kendi has balıkları yetişirdi. Şimdi ise hiçbir balık ve canlı yaşayamaz hale geldi. Tarım arazileri de kirleniyor. 20 yıl sonra bu bölge tarım yapılamayacak hale gelecek. Çiftçilik bitecek. Yetkililerin bir an önce bu olaya kulaklarını tıkamadan önlem alması gerekiyor. Bizim de daha önce nehre atılan kimyasal atıklar nedeniyle çiftliklerimizde balıklarımız telef oldu. Önlemimizi aldık. Yetkililerin de nehri kirleten unsurları tespit edip, önlemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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