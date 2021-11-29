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İstanbullu çamurlu güne ‘merhaba’ dedi! Meteoroloji uyarmıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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İstanbullu çamurlu güne ‘merhaba’ dedi! Meteoroloji uyarmıştı

İstanbul’da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen lodosun yanında geçen gece yağan çamur vatandaşların hayatını zorlaştırdı. Sabah arabalarına binmek isteyen İstanbullular, çamurla kaplı araçlarını görünce hayrete düştü. Bu durumdan yakınan bir vatandaş, “Aracımı dün yıkatmıştım, bugün tekrar yıkatacağım. Artık araba yıkatmaktan bıktık” dedi.



İstanbul'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı sebebiyle yağmurla beraber çamur yağdı.

İstanbul'da, cumartesi gecesi etkili olmaya başlayan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı geçen gece de sürdü. Sabah saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar araçlarının çamurla kaplı olduğunu görünce, soluğu oto yıkamacılarda aldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI LODOSUN ETKİSİ ŞEHRİ SARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos İstanbul'u etkisi altına aldı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Güne uyanan araç sahipleri ise beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştı. Gece saatlerinde yağan çamur nedeniyle araçları lekelerle kaplandı. Sabah kalktığında aracını leke içinde bulan bir araç sürücüsü ise, "Aracımı dün yıkatmıştım, bugün tekrar yıkatacağım. Artık araba yıkatmaktan bıktık" dedi.

OTO YIKAMACILAR MUTLU

Aracının üzerini çamur kaplı olarak gören Suat Üstündağ soluğu oto yıkamacıda aldı. Üstündağ, "Sabah uyandığımda aracı çamur içinde gördüm. İnsanların temas etmesi halinde ne gibi bir zarar getirir bilemiyorum tabi "diye konuştu. Sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen bir oto yıkamacı ise "Çok müşteri geldi Allah'a şükürler olsun. Sabahtan beri 20-25 müşteri geldi" dedi.

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