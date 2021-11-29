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Mahalleli isyan etti! Akli dengesi bozuk komşu eline ne geliyorsa fırlatıyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Mahalleli isyan etti! Akli dengesi bozuk komşu eline ne geliyorsa fırlatıyor

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen şahıs, mahalle sakinlerini bıktırıyor. Etrafa küfürler savuran S.C., bulduğu taş, demir sopa hatta kerpeten, çekip gibi eşyaları sağa sola fırlatıyor. Hayatlarının risk altında olduğunu dile getiren mahalleli bir an evvel gereken tedbirlerin alınmasını istiyor.




İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen S.C., mahalle sakinlerini adeta canından bezdirdi. S.C.'nin annesi yaşamını yitirdikten sonra babası ve kardeşleriyle de sürekli kavga ettiği için karakolluk oldukları ortaya çıktı.

AİLESİ DE TERK ETTİ

Evde yaşanan tartışmalardan sonra kardeşi ve babası evi terk etti. Evde yalnız yaşayan S.C.'nin iddiaya göre alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra çevreye zarar verdiği ve etrafa ağır küfürler ettiği söyleniyor.

MAHALLELİ ÖNLEM İSTİYOR

Evde bulunan eşyaları komşusunun bahçesine ve yola atan S.C. komşularının şikâyetlerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü.

Mahalle sakinleri S.C.'nin yanında bıçak taşıdığını söyleyerek bir an önce önlem alınmasını istiyor.

ELİNE GEÇENİ ATTIĞI ANLAR KAMERADA

S.C.'nin çevreye çöp, tahta attığı o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Değişik zamanlarda çekilen görüntülerde, S.C.'nin çöp poşetlerini komşusunun bahçesine attığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise S.C.'nin evinde bağırdığı ve etrafa küfürler ettikten sonra tahta parçalarını aşağı attığı anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

"ANNESİ ÖLDÜKTEN SONRA AİLE İÇİNDE KAVGALAR YAŞANDI"

S.C.'nin üst komşusu Tevrat Ağırtaş, "Yaklaşık 20-25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Komşumuz alkol kullanıyor, gelip rahatsız ediyor. Geçen akşam ne kadar çöp varsa arkadaşın bahçesine attı. Biz mahalleli olarak tedirginiz. Annesi öldükten sonra aile içinde kavgalar yaşandı. Bıçaklama olayı da oldu" dedi.

"EVİNİ ATEŞE VERDİ"

Bahçesine çöp ve eşya atılmasından şikâyetçi olan Çengizhan Biçer, "Şahsın oturduğu apartmanın bitişiğinde yaşıyoruz. Attığı eşyalardan dolayı bahçemize çıkamaz olduk. Bahçe harabe hale döndü artık kendimizden korkar olduk. Güler yüzle konuşmaya çalıştım ancak elini beline atarak üzerime yürümeye çalışıyor. Her an bıçağı çekip birimizi bıçaklayabilir" diye konuştu. S.C.'nin kapı komşusu Kenan Soylu ise, bu olayların her gün yaşandığını ifade ederek "Daha önce evini ateşe verdi. Ben kendim bizzat söndürdüm ama koltuktan yanma devam ediyormuş itfaiye geldi söndürdü" şeklinde konuştu.

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"SAMURAY KILIÇLI OLAYA DÖNMESİNDEN KORKUYORUZ"

Komşusu Esra Aydın ise, "Saat fark etmeksizin her zaman yapıyor. Bir iki hafta önce misafirlerim vardı. Seslerden korkup erken kalkmak zorunda kaldılar. En son samuray kılıçlı bir cinayet oldu biz bu olayın ona dönüşmesinden çok korkuyoruz. Çünkü bıçakla dolaştığını biliyoruz" dedi.

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