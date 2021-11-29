Gaziantep’te arkadaşların öldüğü olayın perdesi kalktı; Sebep yasak aşkmış

"EŞİMDEN UZAK DURMASI İÇİN ÇOK UYARDIM"

Derviş Aslan'ın ifadesinde "Eşimden uzak durması için çok uyardım, evine kadar gidip babasıyla konuştum ama o her seferinde beni tehdit etti. En son eşimi babasının evinden kaçırdı. Harun'u öldürmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.