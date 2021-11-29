Gaziantep’te arkadaşların öldüğü olayın perdesi kalktı; Sebep yasak aşkmış
Gaziantep’te, Harun Özyer ile arkadaşı İbrahim Canmaya’nın cansız bedenleri bir çukura gömülü olarak bulunmuştu. Katliamın, Özyer’in yasak aşk yaşadığı kadın arkadaşının yakınları tarafından işlendiği ortaya çıktı.
Gaziantep'te, arkadaşı İbrahim Canmaya (23) ile beraber katledip çukura gömülmüş halde cansız bedeni bulunan Harun Özyer'in (25) yasak aşk kurbanı olduğu tespit edildi.
İddiaya göre Harun Özyer, kendisiyle aynı yerde çalışan Elif Aslan (40) ile yasak aşk yaşıyordu ve çift bir müddet önce kaçtı.
AİLENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE BULUNDULAR
Çift, ailenin şikayeti üzerine bulundu. Elif Aslan, kadın sığınma evine yerleştirilirken, Harun Özyer ise serbest bırakıldı. Özyer ve arkadaşı Canmaya, kadının eşi Derviş Aslan ve yakınları tarafından öldürüldü.
3 ÇOCUĞUNA RAĞMEN AŞK YAŞADILAR
Korkunç olay şöyle gelişti: Bir kasapta çalışan evli Harun Özyer ile pandemi döneminde aynı kasapta çalışmaya başlayan 3 çocuk annesi Elif Aslan arasında yasak ilişki başladı.
KOCASI AŞK MESAJLARINI GÖRDÜ
Elif Aslan'ın şehir dışında çalışan kocası Derviş Aslan (42), eve dönünce durumdan şüphelendi. Eşinin telefonuna bakan Derviş Aslan, Harun Özyer'den gelen aşk mesajlarını gördü. Aslan, telefonla aradığı Harun Özyer'le tartıştı.
Bu arada Elif Aslan çocuklarını da alarak baba evine gitti. Bir süre sonra Derviş Aslan'ı arayan kayınbiraderi, "Ablam evde yok, Harun ile kaçmış olabilir" deyince Aslan, Harun Özyer'in babasına ait Oğuzeli ilçesindeki evi takibe aldı.
SAĞ BIRAKMAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Eşini Harun Özyer'le birlikte evden çıkarken gören Derviş Aslan polise şikayette bulundu. Polis, Özyer'in ifadesini alıp, serbest bıraktı, Elif Aslan ise kadın sığınma evine yerleştirildi. İddiaya göre Elif Aslan'ın babası ve kardeşleri, Özyer ve arkadaşı İbrahim Canmaya'yı kaçırıp, iple bağladı ve Derviş Aslan'ı çağırdı.
KAFASINA KÜREKLE VURUP ÖLDÜRDÜLER
Derviş Aslan ve kayınbiraderleri, darp edip, kafasına kürekle vurdukları Harun Özyer ve İbrahim Canmaya'yı öldürüp, açtıkları çukura gömdü. Olayla ilgili gözaltına alınan Derviş Aslan, kayınpederi İsrafil Kılıç (63) ile oğulları Uğur ve Oğuzhan Kılıç'ın sorgusu sürüyor.
"EŞİMDEN UZAK DURMASI İÇİN ÇOK UYARDIM"
Derviş Aslan'ın ifadesinde "Eşimden uzak durması için çok uyardım, evine kadar gidip babasıyla konuştum ama o her seferinde beni tehdit etti. En son eşimi babasının evinden kaçırdı. Harun'u öldürmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.
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