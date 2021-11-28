Son dakika: İstanbulluları ilgilendiriyor! Vali Ali Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden az önce yayınladığı mesajla İstanbulluları uyardı. Vali Yerlikaya, yarın (29 Kasım 2021) kuvvetli rüzgarın beklendiği tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. İşte o açıklamalar...
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından vatandaşları yarın için uyardı.
"DİKKATLİ OLALIM"
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılana açıklamada ise "Rüzgarın, pazartesi sabahı ilk saatlerden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'den kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
35 İL İÇİN İSE SARI UYARI YAPILDI
Meteoroloji'den gelen son hava tahminlerine göre yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini gösterecek. 5 bölge için kuvvetli fırtına uyarısı verilirken, 17 il için turuncu ve 35 il için ise sarı uyarı yapıldı. Vatandaşlardan çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar konusunda tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre yurt genelinde bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili olacak. Bazı bölgelerde yer yer fırtınaların da etkili olması beklenirken; vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
TURUNCU VE SARI UYARI YAPILAN İLLER
Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı uyarı yapıldı. Turuncu uyarı yapılan iller; İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak sıralandı.
Sarı uyarı yapılan iller ise Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize olarak belirlendi.
5 BÖLGE İÇİN FIRTINA UYARISI
Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ FIRTINA
Rüzgarın yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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