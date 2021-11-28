Son dakika: İstanbulluları ilgilendiriyor! Vali Ali Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu

TURUNCU VE SARI UYARI YAPILAN İLLER

Şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı uyarı yapıldı. Turuncu uyarı yapılan iller; İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak sıralandı.

Sarı uyarı yapılan iller ise Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize olarak belirlendi.