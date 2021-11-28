Batman’da akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığında pompalı tüfekler konuştu: 3 ağır yaralı
YAŞAM İHA
Batman'da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada bir araç da ateşe verildi.
Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba oldukları belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada bir araç da ateşe verildi.
Silahlı kavgada yaralanan Hüsnü D. (37) özel bir hastaneye, Mazlum D. (24) ile Hakan D. (37) ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
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