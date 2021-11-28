9 gündür kayıptı! 17 yaşındaki Edanur Günay Ankara'da bulundu
Son dakika haberleri... Aksaray’da babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen ve 9 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Edanur Günay Ankara’da bulundu.
Olay, geçtiğimiz hafta Şifahane Mahallesi 3102 Sokak'taki Çelik Apartmanı'nın 1'inci katında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki kızı Edanur Günay'ı çarşıda erkek arkadaşıyla gören baba, eve geldiğinde kızıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın yaşandığı günün ardından sabah erken saatlerde evden çıkan Edanur Günay, 8 gündür evine dönmedi. Evden çıktığı günün akşamı kızının gelmemesi üzerine durumu polise bildiren baba Ramazan Günay (40), emniyet güçleri ile birlikte 8 gündür kayıp olan kızını aradı.
Hiçbir yerde kızının izine rastlayamayan Günay bugün kızının Ankara'da bir arkadaşının evinde olduğunu öğrendi. Hemen Ankara'ya giden Baba Günay kızını arkadaşının evinde buldu.
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