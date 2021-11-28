İstanbul - Antalya seferini gerçekleştiren uçakta büyük panik! Yolcular şoka girdi
Son dakika haberleri... İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu uçağı, Antalya’daki hava muhalefeti dolayısıyla Denizli Havalimanına iniş gerçekleştirdi. Havada korku dolu anlar yaşayan yolcular ise Antalya’ya iner inmez yakınlarına koştu.
Defalarca Antalya'ya inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli'ye çevirdi.
Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya'ya yöneldi.
Uçak saat 23.09'da Antalya Havalimanına iniş yaptı. Bazı yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya'da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.
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