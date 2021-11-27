Son dakika: Ulaş Çelik cinayetinde dikkat çeken detay: Katiliyle bir ay önce barışmış





Baba Ali Çelikten, yaşananlara inanamadıklarını, önemli bir sorun yokken cinayetin işlendiğini söyledi. Çelikten, "Maddi ve ahlaki hiçbir sorun yok. Bir ay önce münakaşa ettiklerini duyunca onları barıştırdım. Dün ise oğlum arkadaşlarıyla bir mekana gidiyor ve o kişi gittikleri yeri biliyor. Olay orada meydana geliyor. Hiçbir sorun yokken sadece ağız dalaşı yüzünden oğlum öldü" dedi.



Mehmet C.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.









