Cinsel saldırıya uğrayan oyuncu adalet istiyor! Mahkemede skandal savunma

"TANIMADIĞI BİRİSİNİN EVİNE İNSAN TEK BAŞINA GİTMEZ"

Müşteki avukatı Özge Büşra Boyoğlu, olaya ilişkin delillerin dosyada olduğunu belirterek "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.



Sanık avukatı Erkan Koç ise "Müşteki tanımadığını söylediği birisinin evine iş görüşmesi diyerek tek başına gitmiştir. Tanımadığı birisinin evine insan tek başına gitmez, yakınlarıyla giderdi. Evin durumunun kötü olduğunu görünce de eve girmemeliydi" diyerek müştekinin anlattıklarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia etti.

MÜTALAADA 31 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında suç unsurlarının sabit olduğuna kanaat getirerek "Nitelikli cinsel saldırı", "Cinsel saldırı amacıyla cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından 18 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanık E.T.'nin "Basit yaralama" suçundan ise beraat etmesi talep edildi.

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık E.T. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Ben böyle bir şey yapmadım. Onun bana attığı mesajların da araştırılmasını istiyorum" dedi.