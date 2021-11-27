Son dakika: Tuzla'da tersanedeki gemide yangın
Son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'da tersanede bulunan kuru yük gemisinin kazan dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine tersaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, tersanedeki bir geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.