Necati Kaan Şahin'in ailesini yıkan haber! Ölüme neden olan sürücü tahliye oldu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Mehmet Ali Şahin (24), delillerin toplanması ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Kaza, 11 Ağustos gecesi Biga ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ali Şahin yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, Necati Kaan Şahin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Necati Kaan Şahin'in, hayali olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirtildi. Evinin önünde bekçiler tarafından yakalanan Mehmet Ali Şahin gözaltına alındı. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Şahin, tutuklandı.
Mehmet Ali Şahin hakkında Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Şahin duruşmaya, SEGBİS ile bağlandı.
ADLİ TIP 'ASLİ KUSURLU' DEDİ
Sanık tarafının 2'nci duruşmada itiraz ettiği kaza yerinde yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu da mahkemeye görüş bildirdi. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Raporu'nda, Mehmet Ali Şahin'in 'asli kusurlu' olduğu belirtildi. Sanığın avukatının rapora itiraz edip yeni rapor alınması talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Şahin'i, delillerin toplanması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nu Varyantı belirtileri nelerdir? Nu Varyantı nedir, ölümcül mü? Nu Varyantı Türkiye’de görüldü mü?
- MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?
- SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
- Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...
- Ve son dakika belli oldu! SGK'ya başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Büyük zararlar doğurabilir...
- Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
- Asgari ücrette rakamlar belli oluyor! Yeni rakam 3.801 TL olabilir! Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin...
- 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Kazanan isim...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?