Necati Kaan Şahin’in ailesini yıkan haber! Ölüme neden olan sürücü tahliye oldu

ADLİ TIP 'ASLİ KUSURLU' DEDİ

Sanık tarafının 2'nci duruşmada itiraz ettiği kaza yerinde yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu da mahkemeye görüş bildirdi. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Raporu'nda, Mehmet Ali Şahin'in 'asli kusurlu' olduğu belirtildi. Sanığın avukatının rapora itiraz edip yeni rapor alınması talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Şahin'i, delillerin toplanması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

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