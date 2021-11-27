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SON DAKİKA: İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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SON DAKİKA: İzmir’i fırtına vurdu! Tekneler battı...

SON DAKİKA... İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı. Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" sözleriyle tepkisini dile getirdi. İşte olay yerinden video ve fotoğraflar...

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesinde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.

İzmir’i fırtına vurdu İZMİR'İ FIRTINA VURDU

İŞTE İZMİR'DEN FOTOĞRAFLAR



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