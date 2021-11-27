Ege'de korkutan deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi
YAŞAM ahaber.com.tr
Ege Denizi açıklarında korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremin büyüklüğüne ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundu. Deprem İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Ege Denizi açıklarında korkutan deprem! Yaşanan son deprem İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğüne ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden Ege'de yaşanan son depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise İzmir ve Çanakkale'de de hissedilen son depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklandı.
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