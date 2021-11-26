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Manisa'da korkunç olay! Evinde intihar etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2021
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Manisa’da korkunç olay! Evinde intihar etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ali I. isimli bir vatandaş kendini evinin aydınlatma boşluğuna iple asarak intihar etti. Jandarma korkunç olayla ilgili inceleme başlattı.

Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali I.'den haber alamayan anne Hatice I., saat 17.00 sıralarında, oğlunun aynı bahçe içerisindeki evine gitti.

Açık olan kapıdan giren Hatice I., oğlunun evin aydınlatma boşluğunda iple asılı cesedi ile karşılaştı.

Hatice I., komşularının da yardımıyla durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ali I.'nın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Ali I.'nın cesedi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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