Gurbetçi adam vahşi cinayete kurban gitti

Belçika'da doğan ve Aalst kentinde yaşayan Yunus Çalık, 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece iş arkadaşı Mehmet Dumanlı ile birlikte iş çıkışı kafede oturup bir şeyler içtikten sonra yürüyerek evinin yolunu tuttu. Otoyol tünelleri temizliği işçisi olan Çalık ve Dumanlı'nın yolunu saat 01.30'da altı kişilik grup kesti. Aralarındaki sözlü tartışma saldırıya dönüştü. Gruba beş kişi daha katıldı ve 11 kişi iki gence saldırdı. Dumanlı saldırganların elinden kaçmayı başardı, ancak Çalık saldırganların arasında kaldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Çalık, yediği yumruk ve tekmeler sonucu yere yığıldı. Gözü dönmüş saldırganlar, baygınlık geçiren Çalık'ın kafasını tekmelemeye başladı. Ağır yaralanan Çalık ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve günlerce yaşam mücadelesi verdi. İç kanama geçiren Afyon Emirdağlı işçi çarşamba gecesi yaşama tutunamadı. Polonyalı ve Romanyalı oldukları dile getirilen saldırganlar, kısa sürede yakalandı ancak sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı. Alkol ve uyuşturucu etkisi altında oldukları söylenen saldırganların serbest bırakılması büyük tepkiye neden oldu.

BUNLAR İNSAN OLAMAZ

Baba Aykut Çalık, "Oğlum kendi halinde, sineği bile incitmeyen bir insandı. Korkunç bir cinayet ile karşı karşıya kaldık. Acımız çok büyük" dedi. Ağabey Soner Çalık, "Böyle bir saldırıyı gerçekleştirenler insan olamazlar. Onlar hayvan. Kardeşim onlara bir şey yapmadı. Ailemizle bu kasabada 50 yıldır yaşıyoruz. Olanlara inanamıyoruz. Saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyoruz" dedi.



CENAZE KÖYÜNE GÖNDERİLECEK

Yunus Çalık'ın cenazesi, Belçika'da yapılacak otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderilecek. Alost Belediye Başkanı Christoph D'Haese (N-VA) ise kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ifade etti ve olay anı görüntülerinin incelendiğini söyledi.