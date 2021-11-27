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Adana'da market sahibine iş yerinde silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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Adana’da market sahibine iş yerinde silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

Adana'da 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesinde market sahibi Yakup Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada iş yerinde bulunan Kayalı'nın oğlu Yusuf Kayalı'da şüpheliye karşılık verdi. Olay anı kameraya yansıdı.

Market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken maskeli kişi dükkana girip tezgahın arkasında ayakta duran Yakup Kayalı'ya tabancayla ateş açıp kaçtı.

Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı'ya, götürüldüğü hastanede ayakta müdahale edildi.

Babayla oğlunun şikayeti üzerine, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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