Sinovac aşısı için hastaneye gitti! Hemşirenin hatası yüzünden ölümle burun buruna geldi
YAŞAM DHA
Konya'da, sağlık merkezine 'Sinovac' aşısı olmaya gelen Semiha Işık'a, yanlışlıkla fazla dozda 'Biontech' aşısı uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
Semiha Işık, dün, bir toplum sağlığı merkezine giderek 'Sinovac' aşısı olmak istedi. İddiaya göre, hemşire de Işık'a, aşıyı uygulayıp gönderdi.
FAZLA DOZDA BIONTECH AŞISI YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Akşam saatlerinde aşıların sayımı yapıldığında Işık'a, Sinovac yerine yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı yapıldığı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Işık'ı, kontrol amaçlı Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Burada müşahede altına alınan Işık, yapılan tetkiklerinde ve kontrollerinde sağlık durumunun iyi olması üzerine bugün taburcu edildi.
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