Sinovac aşısı için hastaneye gitti! Hemşirenin hatası yüzünden ölümle burun buruna geldi

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü, yanlış aşı uygulayan hemşire hakkında inceleme başlattı.

Fazla uygulanan dozun ne kadar olduğu da yapılacak inceleme sonucu tespit edileceği öğrenilirken; taburcu olan Işık'ın da yine filyasyon ekipleri tarafından sürekli kontrol edileceği belirtildi.