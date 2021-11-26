Çocuğunun annesini satırla yaraladı! Cani koca tutuklandı

Ambulans ile Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bedriye Hanas'ın ifadesine başvuran polis, kaçan Murat Hanas'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, suç aleti satırı evde buldu.

Hanas ise bir süre sonra saklandığı başka evde yakalandı. Polisin yaptığı UYAP sorgusunda, Murat Hanas'ın, Yalova İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'kasten öldürme' suçundan arandığı ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Hanas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.