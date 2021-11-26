Çocuğunun annesini satırla yaraladı! Cani koca tutuklandı
Diyarbakır'da 40 yaşındaki Bedriye Hanas'ı darp eden ve satırla yaralayan Murat Hanas, saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı. Hanas, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 19 Kasım'da, Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Artıklar Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Murat Hanas, 1 kız çocuğunun annesi eşi Bedriye Hanas'ı darbederek, satırla yaraladı.
Kanlar içinde kalan Bedriye Hanas'ın çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans ile Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bedriye Hanas'ın ifadesine başvuran polis, kaçan Murat Hanas'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, suç aleti satırı evde buldu.
Hanas ise bir süre sonra saklandığı başka evde yakalandı. Polisin yaptığı UYAP sorgusunda, Murat Hanas'ın, Yalova İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'kasten öldürme' suçundan arandığı ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Hanas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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