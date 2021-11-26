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Piyasaya süreceklerdi! Adıyaman'da sahte para operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2021
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Piyasaya süreceklerdi! Adıyaman’da sahte para operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler, evde yaptıkları aramada, 61 bin 500 dolarlık sahte banknot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 61 bin 500 dolarlık sahte banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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