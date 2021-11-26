26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya’da lisede velilerin kavgası kamerada

Konya’da lisede velilerin kavgası kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2021
ABONE OL
Konya’da lisede velilerin kavgası kamerada

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir lisede kavga eden iki kız öğrencinin, konuşmak üzere okula gelen velileri arasında gergin anlar yaşandı. Olay yerine çağrılan emniyet güçlerinin ifadesini almak için karakola götürmek istediği veliye, öteki öğrencinin ailesi saldırmaya kalkıştı. Yaşanan itiş kakış anları saniye saniye kaydedildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Konevi Anadolu Lisesi'nde geçe gün iki kız öğrenci kavga etti.

Bu durumun üzerine öğrencilerin velileri konuşmak için okula geldi. Fakat veliler arasında tartışma çıkınca, öğretmenler araya girip emniyet güçlerine duruma ihbar etti.

POLİS MÜDAHALESİ İLE DURDULAR

İfadesinin alınması için polis merkezine götürülmek istenen velilerden birine, okul önünde bekleyen diğer öğrencinin velisi ile yakınları saldırmak istedi. Polis müdahale edip durumu engelledi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan arbede, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Olaya karışan 5 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konya lisede kavga! KONYA LİSEDE KAVGA!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA