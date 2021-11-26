Manisa’da kan donduran amca vahşeti öğretmenin dikkati ile ortaya çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki Atatürk Ayser-Kani Çelikel İlkokulunda 3. Sınıf öğrencisi 9 yaşındaki E.K. adlı erkek öğrencinin okula geldiğinde bir önceki gün yüzünde ve ellerinde olmayan yanık izlerini gören öğretmeni durumu okul idaresine bildirdi.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Küçük çocuk kendisine bunu yapanın amcası olduğunu söylemesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

SEBEBİ 'PES' DEDİRTTİ

25 yaşındaki amca Ö.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken küçük çocuğun 24 Kasım'da öğle vakti okuldan çıktıktan sonra akşam 18.00 sıralarında eve gittiği ve amcanın, eve geç gelmesi nedeniyle çakmakla ısıttığı yemek kaşığıyla iki yanağını, iki elini ve iki ayağının üstüne bastırarak çocuğu yaraladığı ortaya çıktı.

CANİ AMCA ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Tedavisi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken amca Ö.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.