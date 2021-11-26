Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira
Çağlar boyunca en beğenilen kokulardan biri olan misk-i amberin üretimi herkesi şoke etti. Pahalı olduğu için gram gram satılan amber ve misk karışımlı esansın kilosu 16 bin lirayı buluyor. Kalbi ferahlatan kokunun insan sağlığına birçok faydası olduğu biliniyor.
Amber, balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı ve mumlu bir madde. Bu maddeyi okyanuslardan denizciler topluyor.
Rengi siyah ve gri olabilen amber, uzmanlar tarafından yapılan pek çok araştırmaya göre, kas gevşetici, hazmı kolaylaştırıcı ve kalbi kuvvetlendirip iştah açıcı özelliklere sahip. Misk ise, misk geyiklerinin göğüslerinden elde ediliyor.
Misk-i amber esansı, iki maddenin farklı miktarlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor.
Bursa'da tarihî hanlar bölgesindeki dükkânında ıtriyat malzemeleri satan Tuğba Akgün, misk ve amber karışımının çağlar boyunca en fazla beğenilen güzel kokulardan biri olduğunu söyledi.
Bu esansın sağlığa da birçok faydası olduğunu belirten Akgün, "Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen ve iştah artırıcı özelliği olan misk-i amberin 3 gramlık şişesini vatandaşlara 50 liradan satıyoruz.
Bu esansı genelde yaşlılarımız ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımız alıyor.
Ayrıca misk-i amber, histeri ve boğmaca gibi bazı çocuk hastalıklarında da kullanılıyor. Bu yüzden bazı ebeveynler çocukları için de talep ediyor'' dedi.
Amberin balinaların kusmuğunun içindeki yağdan çıkarıldığını ve yurt dışından ithâl edildiğini anlatan Tuğba Akgün, kendilerinin işlenip esans hâline getirilen bu kokuyu Konya ve Yalova'dan temin ettiklerini anlattı.
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