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Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

Çağlar boyunca en beğenilen kokulardan biri olan misk-i amberin üretimi herkesi şoke etti. Pahalı olduğu için gram gram satılan amber ve misk karışımlı esansın kilosu 16 bin lirayı buluyor. Kalbi ferahlatan kokunun insan sağlığına birçok faydası olduğu biliniyor.

Amber, balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı ve mumlu bir madde. Bu maddeyi okyanuslardan denizciler topluyor.

Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

Rengi siyah ve gri olabilen amber, uzmanlar tarafından yapılan pek çok araştırmaya göre, kas gevşetici, hazmı kolaylaştırıcı ve kalbi kuvvetlendirip iştah açıcı özelliklere sahip. Misk ise, misk geyiklerinin göğüslerinden elde ediliyor.

Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

Misk-i amber esansı, iki maddenin farklı miktarlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor.

Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

Bursa'da tarihî hanlar bölgesindeki dükkânında ıtriyat malzemeleri satan Tuğba Akgün, misk ve amber karışımının çağlar boyunca en fazla beğenilen güzel kokulardan biri olduğunu söyledi.

Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

Bu esansın sağlığa da birçok faydası olduğunu belirten Akgün, "Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen ve iştah artırıcı özelliği olan misk-i amberin 3 gramlık şişesini vatandaşlara 50 liradan satıyoruz.

Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

Bu esansı genelde yaşlılarımız ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımız alıyor.

Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

Ayrıca misk-i amber, histeri ve boğmaca gibi bazı çocuk hastalıklarında da kullanılıyor. Bu yüzden bazı ebeveynler çocukları için de talep ediyor'' dedi.

Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kokusu insan sağlığına çok faydalı: Kilosu 16 bin lira

Amberin balinaların kusmuğunun içindeki yağdan çıkarıldığını ve yurt dışından ithâl edildiğini anlatan Tuğba Akgün, kendilerinin işlenip esans hâline getirilen bu kokuyu Konya ve Yalova'dan temin ettiklerini anlattı.

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