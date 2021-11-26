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Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında vahşet! Önce dövdü sonra saçını kesti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında vahşet! Önce dövdü sonra saçını kesti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hapishaneden yeni çıktığı belirtilen Serdar F. Adlı şahıs, eski karısını sokak ortasında darp edip saçlarını kesti. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Olay, geçen pazartesi günü İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Dereyolu Sokak'ta yaşandı.

SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan Serdar F. İle eski eşi Ç.T. sokak ortasında tartışmaya başladı.

ŞİDDETE BAŞVURDU

Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Eski eşini bir süre döven Serdar F. cebinden çıkardığı makasla kadının saçlarını kesti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Serdar F.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dayak yiyen kadının eski eşinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken Serdar F.'nin serbest bırakıldı.

Eski eşini sokak ortasında dövdü ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

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