Antalya’da liseli kızların kavgası dehşet saçtı! Elindeki bıçağı zorla aldılar

Bıçak genç kızın elinden güçlükle alınırken, bıçağı alan genç de elinden hafif şekilde yaralandı. Olay anı ise çevredeki diğer öğrenciler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN