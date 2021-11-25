Antalya'da liseli kızların kavgası dehşet saçtı! Elindeki bıçağı zorla aldılar
Antalya’da liseli kız öğrenciler çıkan tartışmada birbirlerine girdi. Genç kızın elindeki bıçak ise bir erkek öğrenci tarafından güçlükle alınabildi. İşte o anlar...
Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün okul çıkış saatinde meydana geldi. İddiaya göre iki farklı okulda eğitim gören kız öğrenciler, okul yakınında bulunan parkta karşı karşıya geldi.
Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, liseli kızlardan birinin elindeki ekmek bıçağı paniğe sebep oldu. Bir erkek öğrenci, elindeki bıçağı rastgele sallayan genç kızın eline sarılarak bıçağı almaya çalıştı ancak genç kız direndi.
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