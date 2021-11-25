Muğla’da akıllara durgunluk veren olay! Cesedi 5 yıl sonra bulundu

Jandarma ekipleri eşliğinde evin kapısı açılırken, kapı kilidinin uzun süre kullanılmamasından dolayı paslandığı için güçlükle açıldığı bildirildi. Evin içine girildiğinde Akıncı'nın deri ve kemik haldeki cesedi ile karşılaşıldı. Jandarma ve savcı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı. Çetin Akıncı'nın cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Avrupa'da yaşayan kardeşi dışında kimsesi olmadığı öğrenilen Akıncı'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü sanılıyor.