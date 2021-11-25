Muğla'da akıllara durgunluk veren olay! Cesedi 5 yıl sonra bulundu
Muğla'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bodrum'da yaşayan emekli öğretmen Çetin Akıncı'nın cesedi 5 yıl sonra evinde bulundu. Olay Akıncı'nın kardeşinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Farilya Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Çetin Akıncı, iddiaya göre yaklaşık 5 yıl önce aniden ortadan kayboldu.
Yalnız yaşayan ve bölgede yakını olmayan Akıncı'nın ortadan kaybolması, mahallede pek hissedilmedi. Akıncı'nın Avrupa'da yaşamını sürdüren kardeşi, ağabeyinden yıllarca haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekipleri eşliğinde evin kapısı açılırken, kapı kilidinin uzun süre kullanılmamasından dolayı paslandığı için güçlükle açıldığı bildirildi. Evin içine girildiğinde Akıncı'nın deri ve kemik haldeki cesedi ile karşılaşıldı. Jandarma ve savcı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı. Çetin Akıncı'nın cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Avrupa'da yaşayan kardeşi dışında kimsesi olmadığı öğrenilen Akıncı'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü sanılıyor.
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