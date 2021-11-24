Muş’ta trafo çatısını boyayan işçi elektrik akımına kapıldı

"ACIMIZ BÜYÜK"

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şerafettin Subaşı, "Yaşanan kazadan dolayı üzüntü içindeyiz. Sanayide bulunan trafonun boya işlerini yaparken arkadaşımız yüksek gerilim hattına kapıldı. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz, acımız büyük. Olayı duyunca çok üzüldük" dedi.