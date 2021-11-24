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Muş’ta trafo çatısını boyayan işçi elektrik akımına kapıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Muş’ta trafo çatısını boyayan işçi elektrik akımına kapıldı

Muş Sanayi Sitesi'nde bulunan trafonun çatısını boyamaya çıkan işçi 23 yaşındaki işçi Cemal Çapan, elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Muş Sanayi Sitesi içinde bulunan trafonun çatısına boyamak için çıkan Cemal Çapan, elektrik akımına kapıldı.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri, Çapan'ı çatıdan indirip, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tedaviye alınan Çapan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şerafettin Subaşı, "Yaşanan kazadan dolayı üzüntü içindeyiz. Sanayide bulunan trafonun boya işlerini yaparken arkadaşımız yüksek gerilim hattına kapıldı. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz, acımız büyük. Olayı duyunca çok üzüldük" dedi.

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