Pendik'te doktora saldıran şahıs hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Son dakika haberleri... Pendik'te, 17 Kasım günü acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Müge İpekçi’ye ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Pendik Devlet Hastanesinde 17 Kasım tarihinde meydana gelen olayda Acil Servis'te görev yapan Dr. Esra Demir, iddiaya göre sebepsiz bir yere bir kadının fiziksel saldırısına uğramıştı. Kamera görüntülerine yansıyan olayda saldırgan tarafından saçları çekilen doktoru, güvenlik görevlileri zorlukla kurtarmıştı. Olay sonrası Dr. Esra Demir'in saldırgandan şikayetçi olması sonucu şüpheli Müge İpekçi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
YAKLAŞIK 40 SANİYE BOYUNCA SALDIRMIŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüphelinin polis ekiplerince adli rapor aldırmak amaçlı Pendik Devlet Hastanesi'ne getirildiği, saat 04.53 sularında müşteki Esma Demir'in alkollü olan şüpheliye takılan damar yolunu çıkarttığı, ardından şüphelinin müştekiye saldırmaya başlayarak müştekinin saçlarını eline doladığı ve yaklaşık 40 saniye boyunca çevredekilerin müdahalesine rağmen eylemine devam ettiği aktarıldı.
ADLİ TIP RAPORU DOĞRULADI
İstanbul Anadolu Adli Tıp Müdürlüğü'nün raporuna da yer verilen iddianamede, rapora göre müştekinin saçında 3 cm çapında açılma görüldüğü ve yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek hafiflikte olduğu belirtildi.
1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede, dosyadaki tüm deliller kapsamında şüpheli Müge İpekçi'nin üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu vurgulanarak 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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