Pendik’te doktora saldıran şahıs hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi

ADLİ TIP RAPORU DOĞRULADI

İstanbul Anadolu Adli Tıp Müdürlüğü'nün raporuna da yer verilen iddianamede, rapora göre müştekinin saçında 3 cm çapında açılma görüldüğü ve yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek hafiflikte olduğu belirtildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, dosyadaki tüm deliller kapsamında şüpheli Müge İpekçi'nin üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu vurgulanarak 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.