Sevgililer Günü’nde kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu! Hakimden çarpıcı yanıt

İstanbul Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Samira Lkhadir'i, kendisini aldattığını öne sürerek bıçaklayan, bıçağın sırtında kalmasıyla yeni bir bıçak alıp bıçaklamaya devam eden ve öldürdükten sonra telefonuyla video çekip arkadaşına yollayan yabancı uyruklu vahşi sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın yargılandığı davada hüküm verildi.