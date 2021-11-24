Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu! Hakimden çarpıcı yanıt
İstanbul’un Fatih ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını katlettikten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına gönderdiği iddiasıyla yargılanan zanlının cezası belli oldu. Sanık Majed Saeb Alshaıkh, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Samira Lkhadir'i, kendisini aldattığını öne sürerek bıçaklayan, bıçağın sırtında kalmasıyla yeni bir bıçak alıp bıçaklamaya devam eden ve öldürdükten sonra telefonuyla video çekip arkadaşına yollayan yabancı uyruklu vahşi sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın yargılandığı davada hüküm verildi.
PİŞKİN PİŞKİN BERAAT İSTEDİ
İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh ile avukatı ve maktul Samira Lkhadır'ın ailesinin avukatı hazır bulundu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh, beraatini istedi.
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Mahkeme heyeti, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırarak cezasında indirim uygulamadı.
"BİLEREK VE İSTEYEREK ÖLDÜRDÜN"
Sanığın cezasında neden indirim uygulanmadığına dair sorusunu cevaplayan mahkeme başkanı, "Samira Lkhadır'yı bilerek ve isteyerek öldürdüğün için cezanda hiçbir indirim uygulamadık" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih'in Haseki Sultan mahallesindeki bir apartman dairesinde cinayetin işlendiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Majed Saeb Alshaıkh hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.
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