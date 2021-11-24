Sakarya’da yabancı uyruklu şahıslar birbirine girdi! Kavgada şemsiye, bıçak ve sopalar konuştu
YAŞAM İHA
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine bıçak, sopa ve şemsiye ile saldırdığı kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
OTURAKLA SALDIRDI
Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken taraflar birbirlerine bıçak, sopa, şemsiye ve oturakla saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Kavgada yaralanan olmazken o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.
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