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Sakarya’da yabancı uyruklu şahıslar birbirine girdi!  Kavgada şemsiye, bıçak ve sopalar konuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Sakarya’da yabancı uyruklu şahıslar birbirine girdi!  Kavgada şemsiye, bıçak ve sopalar konuştu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine bıçak, sopa ve şemsiye ile saldırdığı kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.




Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tekin Sokakta yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yabancı uyruklu 2 grup arasında tansiyon yükseldi.

OTURAKLA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken taraflar birbirlerine bıçak, sopa, şemsiye ve oturakla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kavgada yaralanan olmazken o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Görüntülerde ise tarafların birbirlerine bıçak, sopa, şemsiye ve oturakla saldırması yer alıyor.

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