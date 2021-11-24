Karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiyi öldürdü: Babam da annemi baltayla öldürmüştü

"ADAM OLSAYDIN DA İZİN VERMESEYDİN"

Öldürdüğü adam ile konuşmak için Yunak'a gittiğini ve birlikte İstanbul'a dönerlerken aralarında tartışma çıktığını ileri süren sanık Ali Ş. "5 Mart 2021'de kendi aracımla Yunak'a gittim. Oraya hiçbir şekilde Hekim'i öldürmek amacıyla gitmedim. Adresi bulup evine gittim. Kapıyı açtı içeri girdim ve 5-10 dakika salonda oturdum. Hazırlanınca evden çıktık. Arabaya bindik, o arkaya oturdu ben sürüyordum. İstanbul'a gitmek için yola çıktık. Telefonu aracın manevrasıyla düşüp ses çıkarıyordu. Ön tarafa koyabileceğimi söyledim ve alıp koydum. Seyir halindeyken yol kenarında çöp gördüm ve araçtaki çöpleri atarken ona maddi zarar vermek için telefonunu da attım.

"SENİN KARINA YAPSALAR SEN NE YAPARDIN?"

Sivrihisar civarlarında bir köyün oralara gelmiştik. 'Aynı şeyi senin karına yapsalar sen ne yapardın?' diye sordum. Sinirlendi ve 'adam olsaydın da izin vermeseydin, altındakine sahip olamazsan başkası gelir olur' gibi tahrik edici şeyler söyledi. Aracı kenara çekip onu dövmek için arabadan indim. Kapıya doğru yaklaşırken, kapıyı açıp bana bıçak savurdu. Bileğine sarıldım ve yere düştük. Bıçağın kabzasından tuttum, o sırada dizlerinin üstündeydi. Elinden bıçağı kurtarmaya çalışırken ensesine saplandı. Bıçağı çıkardım, hareketsiz yatıyordu. Bıçağı arabanın konsoluna koydum. 5-10 dakika ağladım, olayın pişmanlığını yaşadım. Sonra yol kenarında moloz yığınları gördüm ve cesedi oraya sakladım. İstanbul'a doğru yola çıktım. Üzerimde bıçak veya tabanca götürmemiştim. Kendimi savunmak istedim. Keşke en başta oraya gitmeseydim, pişmanım" dedi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Maktulün eşi ve oğlu N.B. ile Ö.B.'nin avukatı soruşturma aşamasında hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre sanık Ali Ş.'nin maktulü 10 bıçak darbesiyle öldürdüğünü belirterek, sanığın 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan yargılanması talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi.