Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu bulundu: Paramı almak için beni huzurevine attılar

"TORUNUMUN UYDURMASI"

Kimsenin kendini kaçırmadığını da açıklayan Enbiyaoğlu, "Öyle bir şey yok, torunumun uydurması. İzmir'deki huzurevine attılar beni, paralarımı almak için. Tımarhane gibi bir huzurevine attılar. Orada herkes Alzheimer hastası, birçoğu yatalak, konuşacak kimse yok. Verdikleri yemekler benim alıştığım ve yediğim yemekler gibi değil. Torunum Aydın'da bir huzurevine bıraktı beni. Daha sonra arkadaşım Nabi Bey beni almaya geldi. Nabi Bey'e de vermediler birinci derece akrabası olmadığım için kızımı çağırdılar.