Adana’da ’mavi dil’ hastalığı! Giriş çıkışlar yasaklandı

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER? MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Mavi dil (BT), koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının ve develerinin çoğu türü gibi yabani ve evcil geviş getirenleri etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.