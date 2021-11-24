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Adana'da 'mavi dil' hastalığı! Giriş çıkışlar yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Adana’da ’mavi dil’ hastalığı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Son dakika haberine göre: Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Kaymakamlık, mahallelere hayvan giriş-çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi.

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölge karantinaya alındı. Mahallelerin 10 kilometre çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Ayrıca aşı uygulaması başlatıldı.

SİNEKLER TARAFINDAN YAYILIYOR

Yumurtalık Kaymakamlığı, hastalığın, sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı olduğunu, bu sebeple mahallelerde ilaçlama yapıldığını açıkladı. Bölgedeki hayvan sahipleri de hastalık hakkında bilgilendirildi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER? MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Mavi dil (BT), koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının ve develerinin çoğu türü gibi yabani ve evcil geviş getirenleri etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.

Mavi dil virüsü (BTV) ile enfeksiyon, hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getirenlerin bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsindeki sadece birkaç türün böcek vektörü, viraemik hayvanlarla beslenerek enfekte olmuş duyarlı geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü (BTV) iletir.

Yirmi altı (26) farklı serotip tanımlanmıştır ve her suşun hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas yoluyla veya süt tüketimi yoluyla bulaşmadığından BT ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski yoktur. BT virüsü hayvanlarla temas, yün veya süt tüketimi yoluyla bulaşmaz.

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