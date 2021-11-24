Diyarbakır’da polisi şehit eden zanlı 11 sene sonra yakalandı

Diyarbakır'da 28 Ağustos 2010 tarihinde Yenişehir ilçesinde aile içi şiddet olayına ilişkin iki polis memuru, sağlık raporlarını almak için yedi müştekiyi minibüs ile hastaneye götürürken, Mehmet Emin Tanrıverdi tarafından araca silah ile ateş açıldı. Olay sonucunda polis Memuru Özkan Yiğen şehit düştü.

2 AY BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ARANDI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 2 ay boyunca Tanrıverdi'nin bulunabileceği adreslere tek tek operasyon yaptı.

11 YIL SONRA YAKALANDI

Ekipler, 11 yıldır aranan ve sürekli izini kaybettiren Mehmet Emin Tanrıverdi'yi belirlenen adresinde yakaladı.



73 YIL HAPİS

Polis Memuru Yiğen'i şehit eden ve diğer polis memuru ile 7 müştekiyi kasten öldürme suçlarından hakkında gıyaben yargılandığı davada 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.