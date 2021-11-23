Rize’de gülümseten ‘Mahallenin devamı var’ tabelası

"BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADIM"

Görenlerin dikkatini çeken tabela hakkında konuşan mahalle muhtarı Varol Akay yeni yol yapılınca vatandaşların sürekli yanlış yol girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için bir de tabela asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Akay "Burası daha önceden tek şeritti. Sonradan buraya yeni bir yol açtık. Vatandaş hep eski yoldan gidiyordu. Eski yolda birikim oluyordu, sıkıntı yaşıyorduk. Bu sıkıntıyı çözmek için buraya bir tabela asmaya karar verdik. Tabelayı astıktan sonra rahatladık biraz. Komşular devamlı beni arıyorlardı, büyük sıkıntılar yaşadım. Gelen giden arabalar birikip yoğunluk oluyordu çok. Ne yapacağız diye çare aradık sonucunda bu tabelayı asmaya karar verdik" dedi.