Rize’de gülümseten ‘Mahallenin devamı var' tabelası
Rize’de mahallelinin ısrarı üzerine yola yerleştirilen ‘Mahallenin devamı’ tabelası görenleri hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor. Dikkat çeken tabela ile ilgili konuşan mahalle muhtarı, “Eski yolda birikim oluyordu, sıkıntı yaşıyorduk. Bu sıkıntıyı çözmek için buraya bir tabela asmaya karar verdik.” dedi.
ÇÖZÜM TABELA
Çözümü ortaya yeni bir yöntem ile yolu göstermekte bulduklarını dile getiren mahallenin muhtarı Varol Akay böylelikle oraya 'Mahallenin devamı' yazılı tabelanın çıktığını ifade etti.
"BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADIM"
Görenlerin dikkatini çeken tabela hakkında konuşan mahalle muhtarı Varol Akay yeni yol yapılınca vatandaşların sürekli yanlış yol girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için bir de tabela asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Akay "Burası daha önceden tek şeritti. Sonradan buraya yeni bir yol açtık. Vatandaş hep eski yoldan gidiyordu. Eski yolda birikim oluyordu, sıkıntı yaşıyorduk. Bu sıkıntıyı çözmek için buraya bir tabela asmaya karar verdik. Tabelayı astıktan sonra rahatladık biraz. Komşular devamlı beni arıyorlardı, büyük sıkıntılar yaşadım. Gelen giden arabalar birikip yoğunluk oluyordu çok. Ne yapacağız diye çare aradık sonucunda bu tabelayı asmaya karar verdik" dedi.
"VATANDAŞ RAHATLADI"
Tabelanın asılmasının ardından vatandaşlarında yolun da rahatladığını dile getiren Akay "Tabelayı astıktan sonra vatandaş da rahatladı. Arada ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz ama eskisi gibi büyük sıkıntılar olmuyor. Bu zamana kadar bir kazaya sebep olmadı. Yeni yol 800 metre daha çıkıyor yol eski yol artık müstakil bir yol oldu. 50-100 mesafede. Vatandaşlar teşekkür etti" ifadelerini kulandı.
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