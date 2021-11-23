Sakarya’da kendisini cemiyet mafyası olarak paylaşan şahıs ‘pes’ dedirtti

MAKET POLİSE PUŞİ ATTILAR

Öte yandan, paylaşılan videoda bir gencin oturduğu masanın üzerinde para, silah, mermi ve araba anahtarlarının yanı sıra arkada görülen polis maketi üzerine atılan ve erkek şalı olarak bilinen 'puşi' de dikkatlerden kaçmadı.

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