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Çorum’da kanlı vahşet! Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Çorum’da kanlı vahşet! Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Çorum Sungurlu’da tartıştığı adam tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralanan kadını, fabrika bekçisi kurtardı. Kah donduran olay anbean güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kırıkkale karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde yaşandı.

PEŞ PEŞE BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, M.D. isimli kişi fabrika önünde park halindeki bir araçta E.T.A. adlı kadınla tartışmaya başladı.

E.T.A.'nın araçtan inmesinin ardından M.D. de arkasından giderek cebinden çıkardığı bıçakla kadını boğazından ve vücudunun pek çok yerinden yaraladı.

Bıçak darbelerinden kendisini korumaya çalışan kadının yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

FABRİKA BEKÇİSİ İMADADINA YETİŞTİ

Talihsiz kadının çığlıkları üzerine fabrika bekçisi kadına müdahale etti. Talihsiz kadını fabrikanın bahçesine alan bekçi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı kadını böyle bıçakladı... O anlar kamerada TARTIŞTIĞI KADINI BÖYLE BIÇAKLADI... O ANLAR KAMERADA
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