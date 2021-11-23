Çorum’da kanlı vahşet! Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı
Çorum Sungurlu’da tartıştığı adam tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralanan kadını, fabrika bekçisi kurtardı. Kah donduran olay anbean güvenlik kamerasına kaydedildi.
PEŞ PEŞE BIÇAKLADI
Edinilen bilgilere göre, M.D. isimli kişi fabrika önünde park halindeki bir araçta E.T.A. adlı kadınla tartışmaya başladı.
E.T.A.'nın araçtan inmesinin ardından M.D. de arkasından giderek cebinden çıkardığı bıçakla kadını boğazından ve vücudunun pek çok yerinden yaraladı.
Bıçak darbelerinden kendisini korumaya çalışan kadının yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
FABRİKA BEKÇİSİ İMADADINA YETİŞTİ
Talihsiz kadının çığlıkları üzerine fabrika bekçisi kadına müdahale etti. Talihsiz kadını fabrikanın bahçesine alan bekçi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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