Çorum’da kanlı vahşet! Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.