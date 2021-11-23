Başakşehir’de facia! Eşini iş yerinde döve döve öldürüp kızını aradı
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde tekstil işçisi Mehmet Altıntaş, tartıştığı eşi Şahibe Altıntaş’ı işyerinde döve döve öldürdü. Sonrasında görüntüleri silip çocuğunu aradı ve annesinin kendisini kötü hissettiğini söyleyip işyerine çağırdı. Kayıplara karışan vahşi koca emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Başakşehir'deki tekstil atölyesini eşi Şahibe Altıntaş(42) ile beraber işleten Mehmet Altıtaş arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. İddiaya göre geçen gün akşam sularında yanlarında çalışan kızları K.A eve gitti. Sabaha karşı 04.30 sularında babasından bir telefon aldı.
"ANNENİN DURUMU İYİ DEĞİL"
Babası Mehmet Altıntaş, "Annenin durumu iyi değil, buraya gel" dedi. Kızı hemen işyerine gitti. Ancak baba ortalıkta yoktu, etraf iyice dağılmıştı ve annesini yerde baygın şekilde buldu.
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Hemen olay yerine ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibi, Şahibe Altıntaş'ın öldüğünü belirledi. Şahibe Altıntaş'ın vücudunun değişik yerlerine aldığı darp sonucu öldüğü belirlendi. İşyerine polis çağırıldı. Polis ekipleri, işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemek istedi ancak görüntülerin Mehmet Altıntaş tarafından silindiği tespit edildi. Çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli, Mehmet Altıntaş'ı gözaltına aldı.
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