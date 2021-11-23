Başakşehir’de facia! Eşini iş yerinde döve döve öldürüp kızını aradı

İstanbul Başakşehir'deki tekstil atölyesini eşi Şahibe Altıntaş(42) ile beraber işleten Mehmet Altıtaş arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. İddiaya göre geçen gün akşam sularında yanlarında çalışan kızları K.A eve gitti. Sabaha karşı 04.30 sularında babasından bir telefon aldı.