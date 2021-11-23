’Portakal bile alamıyorum’ diyen kadın gayrimenkul zengini çıktı! Köylüleri bile şaşkın

Bu söylediklerine kimse inanamıyor. İnanamadıkları şey de pahalılıktan bahsetmesi değil, gerçekten varlıklı bir ailenin kendisini böyle zavallı bir duruma düşürmesi, fakir bir duruma düşürecek, gerçekten bir şey alamayacak duruma düşürecek şekilde kendisini göstermesinden dolayı hayret ediyoruz. İlçemizdeki bazı vatandaşlarda bu duruma kızıyor, 'nasıl' diye. Belki de Sevim ablanın önünden bunları belki de söylediler, belki de birileri öneride bulundu, söylemesini istedi, nasıl böyle bir duruma Sevim abla kendisini düşürdü inanın bilemiyorum. Sevim abla, çıkıp gerçekten kendisinin varlıklı bir aile olduğunu, varlıklı bir kişi olduğunu bildirmesinde yarar var diyorum" diye konuştu.