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Antalya’da bir ev alev alev yandı! Bina sakinlerinin korku dolu anları kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Antalya’da bir ev alev alev yandı! Bina sakinlerinin korku dolu anları kamerada

Antalya’da dört katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Yangında can kaybı olmazken alevlerin binadaki öteki dairelere sıçrama tehlikesi binada yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.




Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesinde bir binada geçen gün akşam sularında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

TEK TESELLİ CAN KAYBI OLMAMASI

Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda 110 itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alırken yangında can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu.

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