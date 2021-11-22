Antalya’da bir ev alev alev yandı! Bina sakinlerinin korku dolu anları kamerada
YAŞAM İHA
Antalya’da dört katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Yangında can kaybı olmazken alevlerin binadaki öteki dairelere sıçrama tehlikesi binada yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
TEK TESELLİ CAN KAYBI OLMAMASIBinadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda 110 itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin olanın kazancı yüzde 25’e kadar artacak! Bayram ettirecek gelişme… 3600 ek göstergeyle emekli maaşı artacak mı?
- Kabine toplantısı kararları nelerdir? 22 Kasım kabine sonuçları neler? Kabinede ne oldu?
- İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu 1. taksit neden yatmadı? İBB bursu ne zaman yatar?
- Yağmur Tanrısevsin öyle bir paylaşım yaptı ki... Hayranları beğeni yağmuruna tuttu
- Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?
- TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor
- Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı
- Pendik’te muştalı gençler moto kuryeye saldırdı! O anlar görüntülendi
- Erzurum deprem şiddeti kaç? Erzurum deprem son dakika! Kandilli AFAD son depremler (Deprem mi oldu?)
- Ata Çağlayan ile Seda Sayan 'reklam ilişkisi' mi yaşıyor? İddialara yanıt geldi
- Kadir İnanır hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır hiç evlendi mi, eşi var mı?
- Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan'a korse giydiren Feride'ye bakın siz