Türk Tarih Müzesi kuruluyor! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy müjdeyi verdi
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da geçen ay açılışını yaptığı Millet Bahçesi'nde Türk Tarih Müzesi kurulacak. Türklerin Anadolu 'ya gelişi, bu toprakları yurt edinişi, köklü devlet geleneği çerçevesinde kültür ve sanat başta olmak üzere medeniyetin diğer tüm alanlarında Anadolu'ya kattığı değerlerin ilk devlet kuruluşundan günümüze kadarki tüm süreçleri müzede anlatılacak.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Buraya Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin de sayılı müzelerinden birini kuruyoruz" ifadelerini kullandı.
'BAŞKENT KÜLTÜR YOLU' LANSMANI YAPILACAK
İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu benzeri bir rotanın Ankara'da da oluşturulacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Başkent Kültür Yolu Rotası belirliyoruz, önümüzdeki ay lansmanını yapacağız. Yine, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu Festivali'ni de hayata geçireceğiz.
Yani sanata taşıma suyla destek vermekten çok tüm dünyaya mesaj veren ülke, Türkiye olduğunu, sanatın tekrar, kültür ve sanatın pandemi sonrası normalleştiğini gösterebilmek adına yoğun etkinliklerle kültür ve sanata tekrar halkımızı boğmamız gerekiyor" dedi.
TIME DERGİSİ'NİN İLK 100 LİSTESİNDE
Türkiye'nin tarih zenginliğini ziyaretçilere sunma noktasında ören yerleri ve müzelerin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, "Odun Pazarı Modern Müzesi, Avrupa Müze Forumu'nca 2021 Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri'nde özel takdir ödülü kazanmıştır.
Troya Müzemiz ise hem Avrupa Müze Forumu hem 2020 Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri'nde Özel Takdir Ödülü'nü hem de 2020-2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü kazanarak 2021 yılını çifte ödülle kapatmıştır.
Yine, dünyanın en önemli dergilerinden TIME Dergisi, Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer içine Troya Müzesi'ni dâhil etmiştir. Bu da hem işletmecilik hem yatırım anlamında çok önemli bir başarıdır" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın kabine toplantısı var mı? Yasak ve kısıtlamalar...
- MasterChef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım MasterChef hangi yarışmacı veda etti? İşte elenen isim...
- MEB SON DAKİKA: Yarın okullar açılıyor mu? 22 Kasım'da okullar açılacak mı, var mı?
- AVAX coin ne kadar, kaç TL oldu? AVAX düşecek mi, yükselecek mi? İşte yorumlar...
- Hangi Yeşilçam oyuncusunun bilinen adı gerçek adı değil, sahne adıdır?
- Hangi romanın yazarı, Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölümünü değiştirmiştir?
- Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer?
- Asgari ücret 2022 maaş zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ dahil hesaplama...
- Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...
- Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...
- Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti!
- AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları nasıl, online mı olacak? İşte açıklama...