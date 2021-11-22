Gülyüz Duran 17 yıldır ortada yok! Hem annesi hem kızı onu arıyor

KOCASI TEHDİT EDİYOR

Yıllar geçmesine rağmen annesine ulaşmayı çok istediğini belirten Türe "Bugün yolda karşılaşsak belki ne o beni tanır ne de ben onu tanırım. Ama insan ne olursa olsun annesini görmek, onu tanımak ister. İyi mi, kötü mü; ölü mü, diri mi bilmek, varsa mezarında dua etmek ister. Üvey babamı buldum ama annemi bize göstermeyi reddediyor. Neden göstermiyor bilmiyoruz, bir de bizi tehdit ediyor. Belki de annemin başına bir şey geldi bizden gizliyor" diye konuştu.