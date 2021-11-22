Gülyüz Duran 17 yıldır ortada yok! Hem annesi hem kızı onu arıyor
İstanbul Kartal'da en son üvey babasının cenazesinde görülen Gülyüz Duran'dan(55) tam 17 yıldır haber alınamıyor. Gülyüz'ün yıllar önce geride bıraktığı kızı Eda Türe (31) ve annesi Havva İnce(86) sırra kadem basan kadını bulabilmek için tıpkı dedektifler gibi izini sürüyor. Yıllarını kızını aramakla geçiren Havva İnce, "Bana artık kızım değil imzası lazım ama kocası Gülyüz'ü göstermiyor. Bizden 50 bin lira istiyor. Ölü mü diri mi onu bile bilmiyoruz" dedi.
Henüz iki yaşını doldurmadan üvey babasının karşı çıkmasıyla annesi Gülyüz Duran tarafından anneannesine terk edilen Eda Türe ve onu büyütüp bugünlere getiren anneannesi Havva İnce, yıllar önce kayıplara karışan Gülyüz'ü arıyor. Gülyüz'den 17 yıldır haber alınamıyor. En son 2005'te babasının cenazesinde görülen Gülyüz'ü bulmak için senelerce çaba gösteren aile deyim yerindeyse her taşın altına bakıyor.
Yıllarını kayıp annesini bulmak için geçiren Türe "Annemin ne hastanede ne de başka bir yerde hiçbir kaydı yok. Ona dair son ulaşabildiğim bilgi 2008 yılında ikamet kaydını sildirmiş olması. Şu an ölü. Mü diri mi onu bile bilmiyoruz. Biz ona ulaşmaya çalıştıkça üvey babamın ailesi de bizi tehdit ediyor" ifadelerini kullanıyor.
ANNESİNE BIRAKIP KAYBOLDU
Annesine dair neredeyse hiçbir şey bilmediğini ifade eden Türe "Annem henüz iki aylık gebeyken babamla boşanmış, 2 sene sonra da üvey babamla evlenmiş. Üvey babam istemeyince de beni anneanneme teslim edip evi terk etmiş. Babam da beni kabul etmeyince beni büyüten anneannem oldu. 30 yıldır anneannemin yanında yaşıyorum, ne ben anneme ulaşabildim ne de o kızına..." dedi.
ADINA HİÇBİR KAYIT YOK
Türe şunları söyledi: Annem evlendikten sonra yılda 3-5 defa da olsa beni görmeye gelirdi. 2005 yılında babası vefat etmişti, cenazesine katıldı. 5 dakika durup gitmiş bir daha da gören olmamış. En son 2008 yılında ikamet kaydını sildirmiş onun dışında hiçbir kaydı yok. Bir insan 17 yılda hiç hastaneye bile gitmez mi? Orada bile kaydı yok.
KOCASI TEHDİT EDİYOR
Yıllar geçmesine rağmen annesine ulaşmayı çok istediğini belirten Türe "Bugün yolda karşılaşsak belki ne o beni tanır ne de ben onu tanırım. Ama insan ne olursa olsun annesini görmek, onu tanımak ister. İyi mi, kötü mü; ölü mü, diri mi bilmek, varsa mezarında dua etmek ister. Üvey babamı buldum ama annemi bize göstermeyi reddediyor. Neden göstermiyor bilmiyoruz, bir de bizi tehdit ediyor. Belki de annemin başına bir şey geldi bizden gizliyor" diye konuştu.
ONU DEĞİL İMZASINI İSTİYORUM
17 yıl boyunca kendisini arayıp sormayan kızı Gülyüz'e küstüğünü ifade eden anne ise "Yıllarca beni arayıp sormayan insanı artık ben de istemem. Babası öldü, defnetmeye bile gelmedi. Babasından kalan miras bir arsa var, oda vasilerden biri.
Arsaya ev yapmak istiyoruz ama vasi olduğu için velayeti gerekiyor. İmzası olmadan ev yapamıyoruz. Kocasını buldum aradım, durumu anlattım yine de Gülyüz'ü göstermiyor. 50 bin liraya velayeti verdiririm diyor ama Gülyüz'ü göstermiyor. Bu kadın ölü mü yoksa diri mi bunu bile bilmiyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın kabine toplantısı var mı? Yasak ve kısıtlamalar...
- MasterChef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım MasterChef hangi yarışmacı veda etti? İşte elenen isim...
- MEB SON DAKİKA: Yarın okullar açılıyor mu? 22 Kasım'da okullar açılacak mı, var mı?
- AVAX coin ne kadar, kaç TL oldu? AVAX düşecek mi, yükselecek mi? İşte yorumlar...
- Hangi Yeşilçam oyuncusunun bilinen adı gerçek adı değil, sahne adıdır?
- Hangi romanın yazarı, Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölümünü değiştirmiştir?
- Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer?
- Asgari ücret 2022 maaş zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ dahil hesaplama...
- Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...
- Araba fiyatları ters yüz oldu! Fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...
- Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti!
- AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları nasıl, online mı olacak? İşte açıklama...